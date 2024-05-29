  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 R
商品番号 D22706262806
商品名

新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 R
ブランド名 スノワート
特別価格 税込 13,050 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

新品！SNAUWAERT/スノワートテニスラケットハイ-テン98／HI-TEN98R（SRH304）ハイテン　ソフトケース付RA値59という類を見ない柔らかさで手のひらでボールを扱う感覚を極限まで高めながらスノワート独自のフレーム製法により面の安定性、スピン性を発揮する競技志向BOXフレームモデル。お好きなストリング、別売りのソフトケースをサービス！ご希望のストリングをご連絡下さい。■商品情報サイズG2,面の大きさ（フェイスサイズ）98sq.inchフレームの長さ27inch重さ（フレームのみ）平均：310gバランスポイント平均：310mmフレームの厚さ21mmフラットストリングパターンメイン16×クロス19(本)RA値59スイングウェイト平均：285張り上げ希望の方はプラスガット代を頂ければ張り上げします。(加工代無料)バボラ社ストリングマシーン使用。希望のガットをメッセージ下さい。(約150種類揃えています)購入後でも可能です。今話題の振動減衰素材『FLAX』も追加2500円で装着出来ます。バボララケットにも搭載されている天然素材の亜麻を使った今注目の素材です。本体の重さ、バランス、スウィングウェイト測定出来ます。コメント下さい。値引き交渉などのコメントのやり取り中でも即決頂いた方が優先となりますのでご了承下さい。バボララケットは　ダンロップ、ヨネックス、プリンス、ウィルソン、ヘッドなどと並びトッププロも使用する人気ブランドです。他にもテニスウェアゲームシャツスコートテニスシューズ硬式テニスラケットなど多数出品中です。お早めに！複数ご希望の方はコメント下さい。他サイトで出品している場合があります、予告なく終了する場合があります。ご了承下さい。グリップサイズ...2ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）...95〜99.9平方インチ性別...メンズバランス・フレームの厚み（mm）...トップライト,21〜21.9mm重量（g）...305〜319.9gグリップサイズ...2
http://narcologia.ru/goods/mythic487935.html
http://narcologia.ru/goods/navigate277230.html
http://narcologia.ru/goods/pompous362523.html 新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 R-
新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 Rテニスクラシック オンラインストア | [スノワート ラケット]ハイ-テン ...
新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 Rスノワート テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 R G2-
新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 R【スペック計測済】Hi-Ten98R　ハイテン98R【国内正規品】【SNAUWAERT（スノワート）】 - ソフトテニス・硬式テニス・バドミントン・卓球・ラケット計測・カスタムフィット・シューズフィッティング・通販｜起己スポーツ tatsumisports タツミスポーツ
新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 Rスノワート SNAUWAERT Hi-Ten 98 R 硬式テニスラケット(ガット別売り ...
新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 Rスノワート Hi-Ten 98RとJapan Limited Editionの違い | Federa（フェ ...
新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 Rハイテン98R G2-
新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 Rスノワート テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 R G2-
新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 R至高の競技者モデル《SNAWART｜Hi-Ten 98 Pro》｜情報まとめ｜インプレ ...
新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 RAmazon | [スノワート] 硬式テニスラケット Hi-Ten 98 Lite SRH305 G2 ...
新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 R新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 R-
新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 R新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 R-
新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 Rインプレ] HI-TEN PRO98Japan Limited Edition(SNAUWAERT)は超柔らかい ...
新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 R2023年最新】SNAUWAERTの人気アイテム - メルカリ
新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 Rスノワート Hi-Ten 98RとJapan Limited Editionの違い | Federa（フェ ...
新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 R

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru