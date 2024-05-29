新品！SNAUWAERT テニスラケット ハイ-テン98／HI-TEN 98 R

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新品！SNAUWAERT/スノワートテニスラケットハイ-テン98／HI-TEN98R（SRH304）ハイテン ソフトケース付RA値59という類を見ない柔らかさで手のひらでボールを扱う感覚を極限まで高めながらスノワート独自のフレーム製法により面の安定性、スピン性を発揮する競技志向BOXフレームモデル。お好きなストリング、別売りのソフトケースをサービス！ご希望のストリングをご連絡下さい。■商品情報サイズG2,面の大きさ（フェイスサイズ）98sq.inchフレームの長さ27inch重さ（フレームのみ）平均：310gバランスポイント平均：310mmフレームの厚さ21mmフラットストリングパターンメイン16×クロス19(本)RA値59スイングウェイト平均：285張り上げ希望の方はプラスガット代を頂ければ張り上げします。(加工代無料)バボラ社ストリングマシーン使用。希望のガットをメッセージ下さい。(約150種類揃えています)購入後でも可能です。今話題の振動減衰素材『FLAX』も追加2500円で装着出来ます。バボララケットにも搭載されている天然素材の亜麻を使った今注目の素材です。本体の重さ、バランス、スウィングウェイト測定出来ます。コメント下さい。値引き交渉などのコメントのやり取り中でも即決頂いた方が優先となりますのでご了承下さい。バボララケットは ダンロップ、ヨネックス、プリンス、ウィルソン、ヘッドなどと並びトッププロも使用する人気ブランドです。他にもテニスウェアゲームシャツスコートテニスシューズ硬式テニスラケットなど多数出品中です。お早めに！複数ご希望の方はコメント下さい。他サイトで出品している場合があります、予告なく終了する場合があります。ご了承下さい。グリップサイズ...2ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）...95〜99.9平方インチ性別...メンズバランス・フレームの厚み（mm）...トップライト,21〜21.9mm重量（g）...305〜319.9gグリップサイズ...2