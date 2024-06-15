キャロウェイ パラダイム X ドライバー 10.5°/SR ヘッドカバー付属

キャロウェイパラダイムXドライバー10.5°/SRロフト：10.5シャフト：VENTUSTRforCallawayフレックス：SRグリップ：GOLFPRIDEヘッドカバー：付属中古品でございます。確認の上判断をお願い致します購入後のクレームは受け付けておりませんのでご了承下さい。神経質な方はお控え下さい。キャロウェイCallawayマーベリックMAVRIKYAMAHAインプレスROGUESTROGUESTMAX372ローグ8.14EPICエピックフラッシュダンロップゼクシオゼクシオ11ゼクシオイレブンテーラーメイドSIMSIM2SIM2MAXシムツードライバーフェアウェイウッドユーティリティアイアンレディースレフティ



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