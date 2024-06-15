キャロウェイドライバー　パラダイムMAX FAST

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商品詳細
キャロウェイ パラダイム MAXFASTドライバー。12.0度。シャフト フジクラ ゼロスピーダー。46インチ 29.5グラム。専用カバー付。3ホールのみ使用。
http://narcologia.ru/goods/tenet44763.html
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