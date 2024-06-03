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【美品_即日発送】ソフトテニスラケット　ミズノ　Xyst S1
商品番号 U35928626914
商品名

【美品_即日発送】ソフトテニスラケット　ミズノ　Xyst S1
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品_即日発送】ソフトテニスラケット　ミズノ　XystS1ミズノのソフトテニスラケットになります！ミズノ　MizunoXystS1ジスト美品即日発送送料無料匿名発送◇ラケット情報◇メーカー名…ミズノ　Mizuno品名…XystS1ジストエス1性別···レディースメンズ兼用ソフトテニスラケット面の広さ（平方インチ）···85平方インチサイズ…0Uストリングパターン…16×16適切テンション…25〜35ポンド美品ですが、必ず写真で状態をご確認頂いた上で購入ください！！
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