エスコンフィールド北海道　試合球

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商品詳細
2023年シーズンエスコンフィールド北海道で開催された試合のファウルボールです。友人から譲り受けた為、詳しい試合日はわかりません。土などの汚れがついています。ご了承ください。#エスコンフィールド北海道#北海道日本ハムファイターズ
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