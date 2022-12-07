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エスコンフィールド北海道　試合球
商品番号 F79687995771
商品名

エスコンフィールド北海道　試合球
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 5,520 円
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商品詳細

2023年シーズンエスコンフィールド北海道で開催された試合のファウルボールです。友人から譲り受けた為、詳しい試合日はわかりません。土などの汚れがついています。ご了承ください。#エスコンフィールド北海道#北海道日本ハムファイターズ
http://narcologia.ru/goods/cryptographic25037.html
http://narcologia.ru/goods/revamp714422.html
http://narcologia.ru/goods/response3842.html

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