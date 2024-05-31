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ピン \
商品番号 K10342102715
商品名

ピン \"G430max\" 7W21° 純正Sシャフト
ブランド名 ピン
特別価格 税込 18,240 円
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商品詳細

種類···フェアウェイウッドPING人気モデル···G430maxロフト…7番ウッド21°シャフト…純正シャフトTOUR2.0CHROME65Sフレックス···S対象···メンズ元々ゴルフエフォートで中古(S品)で購入し、4ヶ月ほど使用していました。シャフトは、純正のツアー2.0クローム65Sです。グリップは差し替えており、eliteグリップのバックライン無しになります。グリップの状態は綺麗です。クラブ買い替えで7番ウッドの使用が無くなったため出品させて頂きます。凹みやありませんが、元々の状態や使用に伴う傷があります。状態は写真でご確認ください。#フェアウェイウッド#7w#7番ウッド#21°#ゴルフ#ピン#ping#g430#g425#g410#テーラーメイド
http://narcologia.ru/goods/freezer319398.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric703845.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral11532.html
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G430 MAX フェアウェイウッド PING TOUR 2.0 CHROME 65／75(フェアウェイウッド)
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ピン（PING）（メンズ）G430 MAX フェアウェイウッド(7W ロフト21度 ...
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