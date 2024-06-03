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スリクソン　z765(P〜5) Modus125X
商品番号 F61664642254
商品名

スリクソン　z765(P〜5) Modus125X
ブランド名 スリクソン
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スリクソン　z765(P〜5)Modus125XModus最重量級のシャフトですが、カウンターバランスによりさほど重々しく感じることなく、振り抜く事ができます。クラブ整理にて出品させて頂きますので、よろしくお願いします。■メーカー・ダンロップ■モデル・SRIXONスリクソンZ765(2016)■番手/本数・#5-PW/6本■シャフト/フレックス・Modussystem3125/Xクラブの状態■フェース・僅かに打球痕あり■ソール・スレ・はしりキズ軽度あり・#5のみソール軽度の削れあり画像参照■グリップ・ゴルフプライドMCCPLUS4MIDSIZE(交換後半年程度経過)
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