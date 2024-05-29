ギャザースカート オーダー窓口

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ポケットギャザースカート再受注販売決まりました！ | maison de R ポケットギャザースカート再受注販売決まりました！ | maison de R



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【❁︎完全受注生産❁︎】★ご希望の方は最後までお読みいただきこちらの出品にコメントお願いします(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)１ヶ月で最大《3着》製作可能2ヶ月先まで予約がある時は受付休止します休止の場合はコメント欄でお知らせします⋆┈┈┈┈┈┈⋆虹猫本舗さんの生地を贅沢に使用したギャザースカートです。たっぷりギャザーを寄せてふんわり仕上げました。⋆┈┈┈┈┈┈⋆フリーサイズ9,000円虹猫本舗生地取寄せスカートオーダーサイズ▶フリー丈▶①約80cm/②約85cm/③約90cm★誤差ご容赦願います★プロでは無いので１cm単位のご注文には対応できません★90cm以上長くすることはできません★長さに関わらず価格は9,000円です★裏地無し★80cmより短くしたい場合は5cm単位で対応します【その他ご相談】の欄にご記入ください★ゴムは長めにカットし蝶々結びにして発送しますご自分のサイズに合わせて固く結びカットしてご利用ください★透け感は無さそうですが薄手の素材ですのでペチコート着用がおすすめです★１ヶ月に3着以上ご注文が入った場合は翌月、翌々月になる場合がございますのでお急ぎの方はご注文をお控えください★虹猫本舗さまの生地のみ対応可能その他は対応不可★生地名はご自身でお調べください★柄によって【オックス】素材のものがありますが、オックスはスカートオーダーでは対象外とさせていただきます。(ハルモニア系大柄、ねこねこストライプ大猫など)★イベント限定柄は対象外ーーーーーーーー❁❀✿折りたたんで発送丁寧にお作りしていますが手作りのため、ズレ、ヨレ、歪み等ある場合がございます。ハンドメイドにご理解ある方のご購入をお願いします(⋆ᵕᴗᵕ⋆)ペット、喫煙者はおりません。ーーーーーーーーー˚✩*オーダーフォームをコピペして必要事項をご記入、編集し作成する専用ページのコメント欄からお知らせください⬇ここから⋆┈┈┈┈┈⋆ギャザースカート虹猫本舗生地の名前▶スカート丈▶①約80cm/②約85cm/③約90cmその他ご相談▶⋆┈┈┈┈┈⋆⬆ここまで#ひつじギャザースカートオーダー窓口