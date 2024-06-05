入園・入園グッズオーダー受付ページ　りぼんフラワー＆パステルカラーのオックス生地

可愛いパステルのオックス生地を入荷しました！数量限定ですのでぜひご覧ください☆☆☆【花柄メイン】生地やオプション選択できますご希望の方はご希望生地・アイテム・オプションなどコメントお願い致します専用ページお作り致します・・・コメント例・・・【希望生地：Ａ×1２】①レッスンバッグ サイズ変更：30×45cm マチ（5cm）裏キルト②体操服袋 両側フリル ループエンド（ピンク） カラー紐（ピンク）③上靴袋 Dカン（ピンク） 裏キルト・・・・・・・・・・・・✿ご注文前にプロフィールの【ご注意事項】をご一読ください#ぴょんぴょこオーダー୨୧┈┈┈花柄メインの基本仕様┈┈┈୨୧✿レッスンバッグ ￥2,00030×40ｃｍ・マチ無・持ち手2本✿体操服袋￥1,90035×30ｃｍ・マチ無・持ち手2本✿上靴袋￥1,60030×22ｃｍ・マチ無・持ち手1本✿お弁当袋￥1,20023×26ｃｍ・マチ10ｃｍ✿コップ袋￥1,10021×17ｃｍ・マチ無✿ランチョンマット￥95030×40ｃｍ✿巾着[Ｓ]￥1,15025×20ｃｍ・マチ無✿巾着[Ｍ] ￥1,60030×25ｃｍ・マチ無✿巾着[Ｌ] ￥1,80035×30ｃｍ・マチ無✿巾着[LL] ￥1,95040×35ｃｍ・マチ無✅サイズ：縦×横cm✅基本裏地はキナリ色シーチング✅基本紐カラーはオフホワイト✅基本仕様は片面フリル୨୧┈┈┈オプション表┈┈┈୨୧サイズ変更(サイズによる)￥150～マチ〜5cm￥150 〜10cm¥200〜15cm¥250裏地キルト(キナリ)￥550机フック紐￥200裏面フリル￥250ポケット￥300～カラー紐に変更¥200ループエンド¥100上靴袋Ｄカン¥250無地メインに変更￥-100体操服袋ナップサックへ変更(紐170cm)￥200◎おまとめ割◎5～9点・・￥-10010点以上・・￥-200入園グッズ入学グッズ入園セット入学セット通園グッズ通学グッズ入園準備入学準備絵本袋手提げ袋お着替え袋上履き袋上靴入れシューズバッグゆめかわ



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