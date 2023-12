《受注生産E29*》蝶番つき 宅配BOX 玄関収納 ポスト 置き配 ハンドメイド

※必ずプロフもご確認ください■商品説明■ハンドメイドで制作した宅配ボックスです。電動ヤスリで箱の表面を削り、塗装してデザインしました。※木製のボックスですので屋根のある場所(雨雪の当たらない場所)でのご使用をお勧めいたします■商品仕様■外 寸:約横幅54cm×奥行29cm×高さ31cm重 量:約3~4㎏※商品画像はサンプルのため、実際の商品とは木目や色味が多少異なりますのでご理解ください ■発送詳細■受注生産のため発送まで【~7日以内】※沖縄への発送は別途500円追加となります■オプション■蝶番や掛金・キャスターなど付いていない商品には別料金にて取付できます、料金表はプロフに記載していますのでご覧ください。■注意事項■・素材の木材は一つ一つに個性がありますので材料の味わいとしてご理解ください・使用している材木は新品の板を使用していますが、仕入れの段階で一部にパテ埋めをしているものもございます検索用リンゴ箱りんご箱木箱おもちゃ箱収納ボックスウッドボックス木製家具キャンプ収納玄関収納工具入れプランター根菜保存宅配BOX置き配おしゃれ収納ストックボックス日曜大工ポストアウトドア用品収納ガーデニング棚本棚靴箱#オガクズりんご箱屋さん ←全出品商品一覧#オガクズりんご箱屋さん_宅配ボックス ←他デザイン#オガクズりんご箱屋さん_E種類...宅配ボックス



