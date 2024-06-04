デニムリメイク リュック バッグ ボア パッチワーク ハンドメイド ...

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✳︎ハンドメイド✳︎リクエスト品♪◎1点のみ ＝サイズ＝高さ ：約20cm横（上部）：約20cmマチ ：約7cm※素人採寸になります、多少の誤差あるかもしれませ ん。ご了承下さいませ‼︎・その他、お気軽にコメント下さいませ♪ ⚠️購入前に必ずお読みください‼︎✳︎丁寧な作業を心がけておりますがハンドメイドの為、 歪み・ズレ等気になられる方・完璧なお品をお求め の方はご購入をお控え下さい。✳︎市販品ほどの強度は保証出来ませんので取り扱いには ご注意いただきご了承下さい。✳︎デニム・生地等は光の加減で色味が変わります。な るべく実際のカラーに近づけていますが、多少の色 味の違いはご了承ください。✳︎発送時は折り畳んで少し圧縮した状態での発送となり ますので、折りジワはご了承下さい。✳︎返品・返金は受け付けておりませんので、ご理解頂け る方のご購入お待ちしています。◎最後までお互いに気持ちよくお取引できれば幸いで す。迅速に対応出来るように心がけますが素人の出 品ですのでご理解お願いいたします。3590#mizutotsukino_uta #デニムリメイク #ハンドメイド #ピアス #イヤリング #アクセサリー #ゴールド #パール #シフォン #ビジュー #カボション #リボン #スター #星 #ドック #犬 #キャット #猫 #フォーマル #カジュアル