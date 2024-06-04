ハンドメイド＊入園入学準備オーダー受付ページ＊ファミリアお好きな方に♡

ご覧いただきありがとうございます❣毎年人気の入園入学準備用品のご注文受付ページです！ご注文実績、リピーター様多数^_^今年もよろしくお願いいたします!①レッスンバッグ 1980円 約30×40cm＊オプション＋100円で、マチ（３センチまたは5センチ）の追加可＊オプション＋150円で、生地をカツラギに変更可＊オプション＋150円で、リボンお付けできます②シューズバッグ 1690円 約30×20cm マチ３cm＊オプション＋100円で、生地をカツラギに変更可＊オプション＋150円で、リボンお付けできます③体操服袋 1590円 約35×30cm（平置きサイズ） マチ10cm＊オプション＋150円で持ち手お付けできます＊オプション＋150円でリボンお付けできます＊オプション＋150円でナップザックに変更可④ランチマット デザインA 690円 約21×28cm＊男の子用にリボンの結び目なしでもお作り可＊＋120円で25×35cmに変更可⑤ランチマット デザインＢ 790円 約25×35cm⑥巾着セット デザインA お弁当袋 850円 約16×26cm（平置きサイズ） マチ10cm 給食袋 850円 約23×15cm（平置きサイズ） マチ6cm⑦巾着セット デザインＢ お弁当袋 750円 約16×26cm（平置きサイズ） マチ10cm 給食袋 750円 約23×15cm（平置きサイズ） マチ6cm⑧移動ポーチ デザインA、B 本体各690円★各商品の詳細、写真は#handmadesunnyandharmonyよりご覧いただけますそれぞれ赤チェック、緑チェックご用意できますご注文は各ページからも受付ておりますサイズ変更も承りますお気軽にご相談ください^_^他にも紐カバーやエプロンも出品しております新生活が楽しみになるようなお品をお届けできるよう頑張ります！今年もたくさんのよいご縁がありますように…☆スムーズなお取引のため、恐れ入りますがプロフィールをご一読ください入園入学ファミリアfamiliar受験 チェック手提げ お弁当 給食カラー...グリーン柄・デザイン...チェック種類...入園・入学セット



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