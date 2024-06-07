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商品詳細
お値下げしました。コメントなしの即購入歓迎です。ロイヤルドルトンデザートプレート2枚セットサイズ直径20.5cm素人採寸につき誤差お許しください。使おうと箱から出し洗ってから食器棚に保管しておりました。我が家では出番がなさそうなので、引越しを機に整理したいと思い、出品いたしました。どなたかに使っていただけたらうれしいです。当方では1度も使用していませんが、箱から出した時と出品にあたり洗いましたので、未使用に近いにしております。一度人の手に渡った中古品であることをご理解いただける方に。完璧な物をお求めの方は購入をお控えください。箱はありません。丁寧に梱包して発送させていただきます。他のお品と同梱の場合は、お値引きしますのでコメントください。リチャードジノリのカップ\u0026ソーサー、デザートプレートのトリオセットも出品中です。素材···陶磁器カラー···ホワイト形状···丸種類···皿・プレートサイズ···中（直径：18.0～24.9cm）形状···丸素材···陶磁器カラー···ホワイト種類···皿・プレート
http://narcologia.ru/goods/encourage56972.html
http://narcologia.ru/goods/displease975531.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome335043.html
未使用ロイヤルドルトン デザートプレート2P
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未使用ロイヤルドルトン デザートプレート2P
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