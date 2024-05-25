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- ヨギボー ４点セット 直接渡し希望
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商品詳細
送料高いので直接渡し希望です。場所は東京都新宿周辺希望ですが相談可能です。ヨギボーマックス×2ヨギボーマックスより小さいサイズ×1未使用ビーズ詰め替え×1使用しないので出品しました。シミや汚れはあります。カバーも洗ったりしたのでタグには劣化がみられます。マックスより小さいサイズは小さな傷とタグが今にもとれそうになっています。神経質な方はご遠慮ください。購入前にコメントください。#ヨギボー#Yogibo#ヨギボーマックス#YogiboMAX#クッション#ヨギボーセット
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