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【10cm厚さグレーマットレス付き】ロフトベッド階段付きSパイプベッド シングル
商品番号 W34628161460
商品名

【10cm厚さグレーマットレス付き】ロフトベッド階段付きSパイプベッド シングル
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 18,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ロフトベッドでお部屋を自由にデザイン】ロフトベッドで限りあるスペースを賢く使って、お部屋をすっきりします。安全に昇り降りできる階段は収納棚にもなり、お部屋の限られたスペースを最大限に活用。勉強スタイル、仕事スタイル、リビングスタイル、全部楽しめます！【安全に昇り降りできる階段タイプ】足元の安定している階段タイプは昇り降りしやすく、一段一段安定感があり、大人でもお子様でも安全にご利用いただけます。レイアウトに合わせて階段を左右どちらかを選んで取り付けることができます。【こだわりの安心構造】安定感を重視して、横揺れを軽減する直径5cmの太パイプを採用しました。揺れにくい構造なので大人の男性でも安心してご使用いただけます。お部屋に合わせて選べる2サイズ:シングルセミダブル・階段は左右どちらでも設置可能・2口コンセント・宮付き・安心な耐荷重150kg・通気性よく年中快適・
http://narcologia.ru/goods/stealth748076.html
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