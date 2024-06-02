【IKEA】SÖDERHAMN ソーデルハムン 寝椅子付き

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大人気ダークグレーのお色です。詳しいサイズ感は公式サイトにございますので、ご確認下さい。以前メルカリでお譲り頂いた商品で大変気に入っており1年半程使用しましたが、引っ越しに伴い手放すことに致しました。写真の通りクッションも付いております。(※お譲り頂いた時からなので曖昧ですが1〜2個中身が純正ではありません)使用による小傷や目立たない小さな汚れなどはあります。お手入れをすれば落ちる汚れかと思いますが気になる方は別売りのカバー購入をお勧めします。状態は比較的いいと思いますが、主観的なものになります。返品返金不可となりますのでご理解のほど宜しくお願い致します。配送料が高額のためこちらのお値段です。ギリギリのお値段で出品しておりますのでお値下げは常識の範囲内でお願い致します。