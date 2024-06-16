Ally 2人掛けベロアソファ

【商品紹介】上質な空間へと導く、ゆったりくつろげる『Ally(アリー)』シリーズの2人掛けソファ【組立品】【梱包サイズ】116cm×78cm×45cm【梱包重量】約30.9kg【商品重量】約26kg【耐荷重】約200kg※組み立て時間:2人以上で約15分※付属の六角レンチで組み立て願います。※洗濯不可。【商品詳細】サイズ・容量【ソファ】幅136cm×奥行77cm×高さ75cm(座面高:39cm)【クッション】32cm×32cm規格側生地:ポリエステル本体:ウレタンフォーム、Sバネ、シリコンフィル、ウェービングベルトアイアン（メッキ塗装）【出荷条件】1～5営業日以内の発送予定となります。【注意事項】▼誠に恐れ入りますが北海道・沖縄・離島エリアへの配送は行っておりません。ご注文を頂きましても、お受けできかねますので予めご了承のほどお願い申し上げます。▼商品の仕様やデザインは、品質に問題がない程度に予告なく変更させていただく場合がございます。商品の仕様やデザインは随時改善をしており、入荷のタイミングによってはデザインが変更されている場合がございます。部品、生産国、脚部の形状、縫製、カバー類の色や形、サイズなどに少々誤差が発生する場合がございます。予めご了承を宜しくお願い致します。



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