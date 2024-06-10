美品　羊毛三層敷布団　マットレスセット

来客用に購入したのですが、出番がないため出品します。セットで使うと床に敷いても寝心地はいいと思います。一度寝心地を確かめただけなので、状態は綺麗です。圧縮袋に入れて、少しだけ圧縮をかけて保管していました。発送の際は、圧縮袋に入れた状態で送らせていただきます。梱包、発送たのメル便で発送します。ご購入後、web版のメルカリでの取引画面の案内が出ますので御了承ください。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。サイズ···シングル厚さ···～9.9cm



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