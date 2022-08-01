Staub グラタン皿 大皿2つセット

Staubのグラタン皿2つセットです。赤は35cm×25cm未使用ですが、4年ほど自宅保管しておりました。青は28cm×21cmで3回ほどサンドイッチなどを盛り付けるために使用致しました。どちらもオーブンでの使用はしておりません。写真3枚目と5枚目にあるように、保管しておいたため、そこの白い部分にスレがございます。経年によるものだと思います。コロナもあってなかなか出番のないお皿たちなので、使っていただける方、よろしくお願い致します。発送はメルカリ便にてプチプチや梱包材をたくさん使用して丁寧にお送り致します。お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート、グラタン皿



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