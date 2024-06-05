【新作】【ホワイト】二段ベッド 2段ベッド スチール 耐震 ベッド シングル

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【商品仕様】商品サイズ：幅205×奥行104×高さ150cm重量：38kg静止耐荷重：約120KG素材：スチールカラー:ホワイト、ブラック組立品/完成品:組立品（2-3人以上がおすすめ）【おススメポイント】1.【上下分割可能】2つのシングルベッドとして使えて、子供が成長してお部屋を別々にする時も、そのまま二つのベッドに分けてお使いいただけるので経済的。2.【垂直ハシゴの位置は、部屋に合わせて変更可能】お部屋に合わせて、左か右、上りやすい方に垂直ハシゴはの切り替えが可能。3.【優れた通気性】通気性に優れたすのこを使用しているので、汗や湿気を逃す。4.【高い安全性】ハシゴは本体にしっかりと固定されているので安心して登り下がりできる。27センチの距離は登り下がりやすく、使用する時の安全性も高まる。5.【足元空間を収納に有効活用】この高さ（27ｃｍ）で収納ボックスなどのものが入れられて、使用する際は、ベッド下を収納スペースとして有効活用できる。6.【サイドガード付き】就寝時の落下を防ぐ寝返りガードの高さは29.5cm。朝までぐっすり安心。布団のずり落ちも防いでくれるので、快適にお使いいただけます。