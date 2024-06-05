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深川製磁 銘々皿 4枚
商品番号 B73262028833
商品名

深川製磁 銘々皿 4枚
ブランド名 深川製磁
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

深川製磁銘々皿4枚蘭はブルーで縁取られており、中は白磁を生かした白です。ブルーは筆で手書きなのか、一枚ずつ違います。深川ブルーがとても美しく、和菓子を乗せてもとても映えました。最後のお写真は栗きんとんをのせて使用した時のものです。食器が増えましたので出品致します。特別な和菓子を購入した時に使ったりしましたが、ほとんど使用しておりませんので綺麗な状態かと思いますが、細かいことが気になられる方のご購入はお控えください。カラー...ブルーお皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上),皿/プレート素材...陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド...有田焼皿/プレート形状...丸
http://narcologia.ru/goods/ordering650779.html
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