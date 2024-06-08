新品　ソファー　ソファ　3人掛け　ソファーベッド　グレー

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商品詳細
※お客様にお送りする商品は新品、未使用、未開封品になります。■カラーグレー■サイズ詳細は写真9枚目参照■付属品クッション×3傷防止フェルト■配送について※大型商品の為、離島へのお届けは出来ません。※配送は佐川急便を予定しております。※2個口でのお届けとなります。
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