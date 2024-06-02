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モダンデコ　ソファ　ラテベージュ
商品番号 V48499160647
商品名

モダンデコ　ソファ　ラテベージュ
ブランド名 モダンデコ
特別価格 税込 5,940 円
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商品詳細

家具入れ替えにつき出品いたします。ご理解ある方のみご購入ください。今月末までの出品予定です。額により値下げ交渉応じます。喫煙者、ペット共におりません。定価：25,999サイズ（約）136×71×71.5（座面高さ41※縁部分は44）cm材質張り地：ファブリック本体：天然木／ウレタンフォーム／ウェービングテープ重量（約）18.8kgソファソファー幅136cm2人掛け北欧ソファカフェ風ソファー布二人掛け肘付き2Pおしゃれ高品質デザイナーズカフェスタイルモダンリビングシンプルsofaSIENAテイスト···ナチュラル、レトロ・ミッドセンチュリー、北欧カラー···ベージュサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）機能···脚取り外し可
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