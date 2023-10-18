値下/ソファ　チェアベッド　屋外　※道内配達します(無料)サウナ　椅子　おしゃれ

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雪が振りましたら削除いたします！#ソファーベッドおしゃれ♪知人からの頂き物なのですが高価な物らしいです。とてもフィット感で 寝心地がとても良くリラックスできます^-^♪弓型のフレームなので無段階で角度が調節出来ます。全体的に擦れや汚れ、下のフレームにへこみ、腰の部分に深いシワ、クッションのベルト取り付け部分に若干のほつれや汚れ箇所が御座いますが、破損や使用上の不具合は御座いません。北海道在住です。取りに来られる方OK!今でしたら 日にちに都合が合えば北海道内でしたら お届け致します^-^夏期限定(雪道はなにかとリスクがあるので…今流行りの屋外サウナ横に いかがですか？#ソファ#ベッド#ソファベッド#浜崎あゆみ#M#サウナ#屋外#スチール#椅子#チェア#家具#インテリア#庭#リラックス#安眠#プール後半の写真は 2020年のドラマ M浜崎あゆみさんの「愛すべき人がいて」でのセットで使われていた物に見えました^-^♪※トラブル防止の為何かありましたらコメント下さい^-^32000円→25000えん→23000えん