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- IKEA SÖDERHAMN ソーデルハムン カバー 1人掛け用, グレー
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商品詳細
カバーのみの出品です。ソファ本体をリユース家具ショップで10/8に購入しましたが、1週間で別のカバーを購入し、こちらは使用せず保管しています。目立った傷汚れはありません。ショップでも「全体的に美品」として販売されていました。
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http://narcologia.ru/goods/recycling354014.html
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