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IKEA SÖDERHAMN ソーデルハムン カバー 1人掛け用, グレー
商品番号 B83544712326
商品名

IKEA SÖDERHAMN ソーデルハムン カバー 1人掛け用, グレー
ブランド名 イケア
特別価格 税込 2,877 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カバーのみの出品です。ソファ本体をリユース家具ショップで10/8に購入しましたが、1週間で別のカバーを購入し、こちらは使用せず保管しています。目立った傷汚れはありません。ショップでも「全体的に美品」として販売されていました。
http://narcologia.ru/goods/encourage98872.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical782801.html
http://narcologia.ru/goods/recycling354014.html

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