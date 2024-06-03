IKEAロフトベッド【引き取り限定】

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【引き取り限定】IKEATUFFINGトゥッフィングロフトベッドフレームダークグレーサイズ：奥行き97×幅179×高さ208cm購入価格17,990円購入時期2023年6月使用期間2ヶ月ほとんど目立ちませんが組み立て時につけてしまった小傷ありコンパクトなため狭い場所も最適。ベッドの下はワークスペースなどで活用可能。※注意※マットレスはございません。説明書あり。家の収納スペースの関係上、取引成立後に分解してのお渡しになります。引渡しまで1週間程度お時間いただきます。埼玉県南西部（最寄りIC 関越自動車道 練馬ICor所沢ＩＣ、外環自動車道 和光北ICor練馬IC)に引き取りできる方。詳しい住所は購入後メッセージ致します。素材···スチール製高さ···ハイタイプ（170cm以上）