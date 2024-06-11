新品　超大最高品質アメジストドームミニクラスター　希少品　台座込　送料無料

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ご覧頂き有難うございます！高品質アメジストドームミニクラスター石の縦幅は約110mmであり、横幅約70mm、重さ500g、ほぼ原石。形も色も良い極めて希少品であり、丁度いいサイズのアメジストドームです。財運や事業の成功をもたらすといわれ、家運を上昇させるともいわれていることから、良い運気を運ぶお守り石のような存在になると言われてます。アメジストドームは引き寄せる力が強く、玄関から外に向けて置いておくと良い運気を集めてくれるとされています。事業と家庭のお守りとなってくれる、最強の開運ストーンと言えます。自宅、オフィスに飾っていかがでしょうか？発送はコンパクトに対応、送料無料添付写真を確認いただき、ご理解の上で入札ください。3Nお願いします。それではよろしくお願いいたします。