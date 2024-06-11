アイリス水晶 虹入 スモーキークォーツ レインボー ブロックカット クリスタル

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●スモーキークォーツは、西洋では魔除けの石として使われ、強い守護力でネガティブなものから身を守ると言われています。エネルギーを拡大しながら、集中させるという極端なパワーを持ち、心身を安定させ、持ち主の精神を安定した方向へ導き、恐怖や不安を解消するのに役立ちます。・ストレスを鎮め・ネガティブな工ネルギーを除去する・貯蓄運をもたらす・精神の安定・家庭運を上げる・人間的成長を促す★実物撮影です★写真の商品と実際の商品はブラウザ環境によって、多少色味が異なる場合がございます。天然石のため、クラック、かけ、凹み、インクルージョン（内包物）など予めご了承ください。管理番号、003#アイリスクォーツ#天然石#クリスタル#アイリス#水晶#ブロック#クォーツ#虹入り水晶#魔除け#お守り#持ち運びサイズ#小物ファッション#男女兼用#レディース#メンズ#インテリア雑貨#置物#原石#浄化#パワー#レインボー#パワーストーン#激レア#風水#一点もの#スモーキークォーツ種類···風水素材···クリスタル