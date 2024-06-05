木製 中国 オブジェ 古代中国人物彫刻 レトロ 希少品サイズ(素人採寸)横約27.0cm×縦約29.5cm×厚み約5.0cmご覧いただきありがとうございます。＊素人保管でございますのでご理解いただいた上、ご購入をお願い致します。気になることがございましたらお気軽にコメントをお願いいたします。また確認したい箇所があれば写真アップします。☆丁寧に梱包し、大切に発送させていただきます。最後まで読んで頂きどうもありがとうございます。#木製置物 #中国 #オブジェ #古代中国人物彫刻 #レトロ #希少品



木製 中国 オブジェ 古代中国人物彫刻 レトロ 希少品 sporturult.mn



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