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ゴールド桐に鳳凰　レトロ漆器お椀6客セット
商品番号 X63651205615
商品名

ゴールド桐に鳳凰　レトロ漆器お椀6客セット
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック漆器　お椀6客です。サイズ蓋なしで　高さ　約6cm約9cm(蓋付き)径　約13cm相当古いものです。長期的保存品である事をご理解下さい。お盆は含まれません。
http://narcologia.ru/goods/peroration182915.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture976141.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming798192.html
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