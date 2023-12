ATWOPIPEPROBLEMLETTERPRESSのカクテルポスターフレーム付き5枚セット。カクテルシリーズは今は売って無いので貴重だと思います。*1枚1枚、ヴィンテージマシーンで印刷しているため、擦れ、多少のインク飛び、小さな汚れはご了承願います。ATWOPIPEPROBLEMLETTERPRESS ロンドンの東Walthamstowに拠点をおくStephenKennyが主宰するレタープレススタジオ(活版印刷)です。1800年代〜1900年代のヴィンテージ・ウッドタイプと、レタープレス機を使用した、芸術性の高いプリント作品として知られています。活版印刷の歴史においても貴重なアルファベット&数字が揃った多くのウッドタイプをミックスし、バランスの優れた配置や技法とセンスの良い言葉選びで制作されています。その作品の数々は、活版印刷ならでの味わいのある懐かしさに、ポップな今っぽさをプラスした温故知新な魅力があります。彼の作品へのインスピレーションは、オールドコミック、小説やポエムなどの書籍、そして音楽。本拠地であるイギリスでは、Victoria&AlbertMuseum、DesignMuseum、KKGalleryなどの美術館やギャラリー、ロンドンの老舗デパートであるLibertyなどでもコーナー展開されるほどの人気。他、ヨーロッパ各国、アメリカでも高く評価されています。テイスト···インダストリアル壁飾りの種類···ポスター



A TWO PIPE PROBLEM LETTERPRESS ポスター5枚セット-



A TWO PIPE PROBLEM LETTERPRESS ポスター5枚セット 【ギフト ...



A TWO PIPE PROBLEM LETTERPRESS ポスター5枚セット-



ロンドンの活版印刷スタジオ「A TWO PIPE PROBLEM LETTER PRESS」から ...



A TWO PIPE PROBLEM LETTERPRESS ポスター5枚セット 【ギフト ...



A TWO PIPE PROBLEM LETTERPRESS – HEMING'S official online store



A TWO PIPE PROBLEM LETTERPRESS 上質 www.coopetarrazu.com



2023年最新】a two pipe problem letterpressの人気アイテム - メルカリ



A TWO PIPE PROBLEM LETTERPRESS | NEW YORK POSTER ニューヨーク ポスター-TRUSS FURNITURE & GENERAL STORE



A TWO PIPE PROBLEM」 FOLLOW THE SIGN GREAT COFFEE 活版印刷 ...



A two pipe problem レタープレス 活版 印刷 レタープレス 絵 2022新 ...



A TWO PIPE PROBLEM」 ONE AND ONLY 活版印刷 ポスター 額付き ATPP-P ...



ア ツーパイプ プロブレム|A TWO PIPE PROBLEM LETTERPRESS | SOLD ...



ロンドンの活版印刷スタジオ「A TWO PIPE PROBLEM LETTER PRESS」から ...



A TWO PIPE PROBLEM LETTERPRESSポップアップショップ開催のお知らせ ...