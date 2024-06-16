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【美品】インテリア雑貨/靴/ハイヒール
商品番号 L23995754842
商品名

【美品】インテリア雑貨/靴/ハイヒール
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハイヒール靴の小物ヨーロッパ旅行のお土産でもらいました。ゴールドのラメが綺麗です。陽の当たらない場所に飾っていた為、綺麗な状態です。※丁寧に梱包して送ります【サイズ】横:10cm縦:7cm#雑貨#アンティーク#クラシック#エレガント
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