【美品】インテリア雑貨/靴/ハイヒール

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ハイヒール靴の小物ヨーロッパ旅行のお土産でもらいました。ゴールドのラメが綺麗です。陽の当たらない場所に飾っていた為、綺麗な状態です。※丁寧に梱包して送ります【サイズ】横:10cm縦:7cm#雑貨#アンティーク#クラシック#エレガント