陶器 置物 陶花 小物入れ 花籠 フラワーバスケット 薔薇 金彩 セット まとめ

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ご覧いただきありがとうございます☘️●お品物：小物入れ2点（画像2枚目）【※画像1枚目の中身は含みません※】●大体のサイズ（cm）蓋付き：幅15、奥行13、高さ11バスケット：幅12、奥行14、高さ18お盆中に片付けたコレクションの一部をしばらくの間、少しずつ出品していきます(*ˊ˘ˋ*)。♪:*°華があるお品なのでインテリアとしてもおしゃれですが、お菓子や雑貨、手芸グッズなどの小物を入れてみてもとても映えます‪♡”‬少し欠けもありますので画像にてご納得の上、ご購入をお願いいたします。europianlove、ヨーロピアンラブ、europianlove、ヨーロピアン ラブ、fineporcelain、ファインポーセリン、fineporcelain、ファイン ポーセリン、ポプリポット、キャンディポット、バラ、花びら、花弁