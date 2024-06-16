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陶器 置物 陶花 小物入れ 花籠 フラワーバスケット 薔薇 金彩 セット まとめ
商品番号 G79950184645
商品名

陶器 置物 陶花 小物入れ 花籠 フラワーバスケット 薔薇 金彩 セット まとめ
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 1,938 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます☘️●お品物：小物入れ2点（画像2枚目）【※画像1枚目の中身は含みません※】●大体のサイズ（cm）蓋付き：幅15、奥行13、高さ11バスケット：幅12、奥行14、高さ18お盆中に片付けたコレクションの一部をしばらくの間、少しずつ出品していきます(*ˊ˘ˋ*)。♪:*°華があるお品なのでインテリアとしてもおしゃれですが、お菓子や雑貨、手芸グッズなどの小物を入れてみてもとても映えます‪♡”‬少し欠けもありますので画像にてご納得の上、ご購入をお願いいたします。europianlove、ヨーロピアンラブ、europianlove、ヨーロピアン　ラブ、fineporcelain、ファインポーセリン、fineporcelain、ファイン　ポーセリン、ポプリポット、キャンディポット、バラ、花びら、花弁
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