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Roland TR-66 Rhythm Arranger
商品番号 Y61772550981
商品名

Roland TR-66 Rhythm Arranger
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 16,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローランド製リズムマシーンです。ロック調、ジャズ調等の色々なリズムを作ってテンションを上げてギターを弾いていました。生活環境が変わるため出品します。＜商品内容＞・RolandTR-66RhythmArranger本体・Rolandフットスイッチ＊写真７、８枚目のスピーカーとコードは付属しません。アンプ付きスピーカーをつないで、一通りスイッチ類の正常動作を確認しました。（ボリュームを急激に回したときにガリ音がする時がありました。ボリューム固定時には問題ありません。）フットスイッチでのオン・オフも問題なく確認できました。側面（写真5枚目）に少し傷があります。その他目立たない傷等はあるかと思います。古い機材ですのでご理解ある方のみご購入をお願いいたします。#音楽#ローランド#リズムアレンジャー#リズムボックス#リズムマシーン
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