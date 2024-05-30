デザートスタンド 透明ガラス 欧風 ケーキ陳列台 お菓子 果物 誕生日

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商品詳細
【欧風のホームパーティーを楽しむ】英国で親しまれているアフタヌーンティーの文化をホームパーティーで楽しみましょう。ゲストを呼んでケーキスタンドに置いた食事を囲めば、気分の上がるおしゃれなブリティッシュスタイルに様変わりです?また、プレートどうしの幅にも余裕があるので、フルーツジュレやカップケーキなど高さがあるスイーツを置いてもサッと取れるのが嬉しいポイントです。【多目的\u0026幅広い用途】このディナープレートホルダーは、家族、様々な活動、お祝いの機会に幅広く使用できます。ディナーパーティー、家族の集まり、ベビーウェルカムパーティー、記念日、午後の紅茶、セレモニー、宴会、卒業式、クリスマス、感謝祭、新年、フルーツ、カップケーキ、デザート、ビュッフェ、ナッツ、サラダの整理やディスプレイに。
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