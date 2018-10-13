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eilersen アイラーセン ファブリックソファ 3人掛け 家具 J129
商品番号 V66546059166
商品名

eilersen アイラーセン ファブリックソファ 3人掛け 家具 J129
ブランド名 アイラーセン
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【購入前に必ずお読みください】ーーー配送料金無料エリアーーー※大阪府大阪市東淀川区、井高野駅から約20km圏内上記エリアに該当しない方は、【送料が別途発生】しますので購入前にコメントをください。メルカリ専用のたのめる便、もしくはヤマト運輸らくらく家財宅急便にて発送いたします。※一部発送不可エリアがありますのでご了承ください。引き取りに来られる場合は価格の相談いたします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーeilersenのファブリックソファです。1世紀以上に渡り「座り心地」を追求し続けた賜物。飽きの来ないデザインと高いクオリティのソファです。サイズ幅240×奥行き107×高さ85cm床から座面30cm座面幅170×奥行き73×背もたれ53cm状態全体的にかなり使用感がございます。・ソファ全体に糸ほつれ・背面に破れ・ファスナー一部破損ありがございます（写真9枚目）#J129家具、家電、アウトドア、筋トレ器具、生活用品、幅広くその他商品多数出品しております！ハッシュタグをつけて↓#総合リサイクルPLAZA○○○○の部分にお目当ての商品を検索した場合、一覧に当店が出品している商品が表示されます。まとめて購入していただけた場合、お値引きの相談、交渉も承っております。是非、検索してみてください！
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