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パキスタン絨毯
商品番号 G21924295156
商品名

パキスタン絨毯
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 9,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パキスタン絨毯手織り素材　ウールサイズ　175cm×95cm(フサ含)厚み　約1cmクリーニング済みですあくまでも中古品の為、ご理解頂ける方のみご購入をお願いします。
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