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特選 切子 kagami カガミクリスタル ロック グラス クリスタル ガラス
商品番号 A41981125505
商品名

特選 切子 kagami カガミクリスタル ロック グラス クリスタル ガラス
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特選切子kagamiカガミクリスタルロックグラスクリスタルガラスサイズ高さ：約８.７cm口径：約９.９cm品質：クリスタルガラスご覧頂きありがとうございますカガミクリスタルのロックグラスです飲み口が薄く口当たりのいいロックガラスシンプルなカットが入ったデザインで大人っぽく、普段使いにおすすめです未使用品になります#特選#切子#kagami#カガミクリスタル#ロック#グラス#クリスタル#ガラス#江戸切子
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