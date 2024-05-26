ガラス製 ティーポット 煮水器D

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■ガラス製ポット煮水器D（耐熱）幅約15cm（注ぎ口までの長さ）高さ約16cm/容量約780ml・小ぶりで手に取りやすいサイズです・直火（150℃まで）対応※新品、未使用ですが、ガラス表面にスレや気泡等ございます。ご了承くださいませ。※耐熱ですが熱い湯や飲み物を注ぐ時は温度差にご注意下さい※専用箱に凹み等ありますが、商品に問題ありません。ご了承の上お手続きください。茶道具茶道中国茶台湾茶泡茶中国茶器茶器紅茶アフタヌーンティーハーブティーティーポットポット急須やかん