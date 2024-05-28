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小林宗雄 手染め麻タペストリー 親鳥と雛 緋色
商品番号 V15899035335
商品名

小林宗雄 手染め麻タペストリー 親鳥と雛 緋色
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お手数ですがプロフィールをご覧の上、ご購入ください。幅39✖︎縦57.5cmパッケージにスレなどありますので、神経質な方はご遠慮ください。折り畳んでゆうパケットプラス（対面手渡し）での発送予定です。ご了承の上ご購入お願い致します。こちらの商品は即購入いただいて構いません。お値下げや専用は承っておりません。梱包はリサイクル資材も使用します。他にも手芸本やキットを出品いたしますので、　ぜひご覧ください。発送に数日〜1週間ほどお時間いただいております。特に即日発送は難しいことも多いので、お急ぎの方はご遠慮ください。（商品説明に記載しておりますので、そのことで評価される方はお取引をお断りいたします）
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