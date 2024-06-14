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銀座和光で購入したイタリア製品インテリアと美術品好きな叔母から譲り受け飾っていた猫の置物です。相当前に和光の外商で購入したそうです。引っ越し先で飾っておく場所がありませんので出品致します。イタリア製 陶器 猫の置物です。 ※一ヶ所、傷があります（最後の写真参照）高さ約26cm奥行約12cm幅約20cm素材...陶器・磁器#猫#猫陶器#猫置物#銀座和光