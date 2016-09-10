ムラノガラス　ベネチアングラス

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商品詳細
ベネチアングラス 置物全体直径 約14cm高さ 約7.5cm重さ 約 1800g上部の凹み 直径 約9.5cm深さ 約3.5cm重量が1800g有りますので重さが有ります。大きなキズはなく、比較的きれいな状態だと思いますが長期自宅保管の品になりますので、ご了承のうえご購入ください。
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