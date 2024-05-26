ポケカ　ジニア　ドラピオン　SAR SR RRR

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商品詳細
ジニアSARドラピオンSARチェレンの気配りSRパフュートンSR基本エネルギー炎SRリザードンRRRアルセウスRRR中身確認後、すぐにスリーブに入れ保管しております。補強・水濡れ対策をし発送致します。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)
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