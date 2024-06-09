Ｚ６５７　掛軸　大徳寺　西垣大道　『松風塵外心』　共箱　『真作』　肉筆　一行書



Ｚ６５７ 掛軸 大徳寺 西垣大道 『松風塵外心』 共箱 『真作』 肉筆 ...



掛軸 茶掛 西垣大道 一行書「直心是道場」共箱 大徳寺派萬年山極楽禅寺 ...



Ｇ７６２ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『一華開五葉』 共箱 『真作』 肉筆 ...



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Ｈ８９６ 掛軸 大徳寺 西垣大道 『一期一会』 共箱 『真作』 肉筆 茶掛 ...



送料込】 Ｃ３１５ 掛軸 大徳寺 佐藤朴堂 『明歴々露堂々』 共箱 『真 ...



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新発売】 Ｊ６９ 掛軸 大徳寺 松長剛山 『春水満四澤』 共箱 『真作 ...



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最前線の Ｕ１５４ 掛軸 大徳寺 戸田実山 『涼風 蜻蛉絵』 画賛 肉筆 ...



超特価】 臨済宗大徳寺派 極楽禅寺住職 西垣大道自筆画賛『月に舟 ...



独特な Ｈ６５５ 掛軸 大徳寺 西垣大道 『幽玄』 共箱 『真作』 肉筆 ...



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Ｈ８９６ 掛軸 大徳寺 西垣大道 『一期一会』 共箱 『真作』 肉筆 茶掛 ...

総丈 約 174cm×31cm本紙 約 102cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。