幸せ開運画＊虹巡　梵字玉　金運　健康　懇願成就　無病息災　波動玉　ご縁　龍繫ぎ

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金縁☆商売繁盛・金運招福・家運隆盛・金運ＵＰ・☆開運☆龍神・梵字 ...



なぞって書くだけで、開運・金運・厄除け・願望成就！『奇跡が起こる ...



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大安吉日に1日1分強運貯金で神様に愛される】自力は不要！「他力本願 ...



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神秘の「梵字パワー」で金運アップ・宝くじ当選を狙う！

ご覧頂きありがとうございますお取り置き不可①干支梵字または②金運梵字③懇願成就お好みのものをお入れ致します梵字はパワースポットにてお入れ致します★ご購入後にメッセージでご指定下さいませ①は 干支をお知らせ下さいませ本日 巳日制作 出来たてスポットにて太陽の下制作虹色鳳凰巡光龍神の鳳凰の羽をモチーフにしましたサンプルフレーム ■フレームサイズ 約11×11cm 厚み1cm保護フィルムまたはガラス有り自立スタンドタイプ画家 sunsuiサンプルフレーム 新品新品ですが光沢感のあるフレームの特性上小傷スレがある場合がございます。裏金具の仕様が毎回異なります。ご理解ご了承下さいませ＊「当たり前を少しずつ」売上は生きずらさを抱えながらも色んな活動等にチャレンジする方への応援資金にさせて頂きます。#梵字#龍爪#波動玉#高次元#懇願成就#幸せな未来#sunsui#龍爪梵字玉#守護梵字#大黒天某サイトでは以前出していたお守りシリーズ 復刻版小さなサイズお持ちの方懐かしいですねフレームタイプで復刻！サンプルフレーム在庫による再販定価6363円-5555種類...風水風が強いからと思ったら想像以上に暑くて一時帰宅