Enesco ディズニー 「ミッキー\u0026ミニー キッシング」 フィギュア

Enesco（エネスコ）ディズニートラディション「SmoochForMySweetieミッキー\u0026ミニーキッシング」フィギュアになります。サイズは縦×横×高さで、約7cm×約15cm×約15cmになります。参考に画像2、3、4枚目にもメジャーを当ててます。つい二人に焦点をあわせたため、かなり値が読みとりにくいですが（笑）、ご確認ください。このディズニートラディションの特徴として、素材はレジン樹脂なのですが、成型後に色付けは手塗りにより仕上げているとのことです。また、木彫り調のために飾るととても素敵なフィギュアです。なお、割れているように見えるのは木彫りを意識して作成されたためですので、もともとの仕様です。ただ、その仕様もあってフィギュアから醸し出されるミッキーとミニーのしぐさ・表情も実にいきいきしています。このフィギュア自体はイギリスからビンテージ品として個人輸入したものなので少し汚れ等があります。画像でご確認ください。なお、元箱に入れてお渡ししますが、箱と中の発泡スチロールはイタミがありますので、ご了承願います。ちなみに、アマゾンでは配送料抜きで12560円します。個人的な意見ですが、汚れがあってもなぜか経年変化とともに愛着がわくフィギュアだと思います。ただし、5枚目の裏面の画像にもありますように玩具ではありませんので、小さいお子様がいるご家庭ではお取り扱いにご注意くださいませ。よろしくお願いします。



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