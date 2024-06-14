ロシア土産　マトリョーシカ　5個組 値札シール付き

※プロフィールをお読みの上ご購入お願いします※商品説明を最後までお読みください。※素人目線、素人検品、自宅保管の為、完璧をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。※中古品にご理解ある方のみよろしくお願い致します。※あくまでも中古品である事をご理解いただき、ノンクレーム\u0026ノンリターンをご了承ください。※喫煙者もペットもいません。※ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。【商品説明】世界一周旅行のお土産でいただいた、本場ロシア購入のマトリョーシカ、5個組です。数回入れ子を開け締めしてみただけです。木製の手作り品です。高さは1番大きいのが約11センチ、1番小さいのが約3センチになります。#マトリョーシカ一覧#ロシアマトリョーシカ#ロシア#russia#マトリョーシカ#マトリョウシカ#オーソドックス#セミョーノフ#セルギエフ・ポサド#鷽#ナナカマド種類···マトリョーシカ素材···木製テイスト···アンティーク・クラシック419



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