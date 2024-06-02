最終お値下げ‼️ヴィンテージ陶器丸型キャニスター・チェコ

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ヴィンテージ陶器丸型キャニスター・チェコ- ヴィンテージ陶器丸型キャニスター・チェコ-

ご覧いただきましてありがとうございます。☆☆☆最終お値下げです！！20,000円→→→18,300円→→→16,300円に❗️〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜当時アンティークショップにて購入したヴィンテージ品で良品です！！シェルブールの丸型キャニスターでMAEDINCZECHREPUBUC￼（チェコ共和国￼￼）￼￼￼です。☆サイズ直径12.8×高さ16.5胴回り1周40cm 素人寸法なので誤差はご了承下さいませ※新品未使用ですが経年商品なので気になる方はご購入をお控え下さいませ。⭐️丸型、角形￼２個セットで購入希望の方にはお値引き致します。コメントにてお問い合わせ下さいませ。￼￼￼※ご購入前に商品説明とプロフィールを一読していただきご納得の上でご購入お願いいたします。※ご購入後のクレーム等は一切応じられませんので少しでも気になる方や完璧を求める方はご購入をお控え下さいませ。※￼コメントでのお値引き交渉には応じられませんのでご了承くださいませ。￼￼￼￼￼