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火鉢 アンティーク
商品番号 F67273903572
商品名

火鉢 アンティーク
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和の初期の火鉢です。状態はとても綺麗です。植木鉢を中に入れてリビングに置いても素敵です。大きさ直径２７㌢穴の直径２０㌢高さ２４㌢
http://narcologia.ru/goods/insignificant780082.html
http://narcologia.ru/goods/browse150791.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney545949.html

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