スニッカーズ　ストアディスプレイ

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商品詳細
90年代のストアディスプレイとして使用されていたスニッカーズのストアディスプレイです！サイズは81cm×15cm×12cm素人採寸の為多少の誤差はあるかと思います。上部にはスニッカーズの断面もしっかりと表現されておりアメリカらしいユニークなストアディスプレイです。ヴィンテージ品のため少々擦り傷やステッカーのダメージ等はございますのでヴィンテージ、アンティークへのご理解のある方の購入をお願いします。本体の破損など大きなものはございません。現地でも少なくなってきており価格も高騰しておりますが、アメリカ滞在中に3本入手することができたが最後の1本となりました。是非インテリアやコレクション、ガレージやお店の飾り付けなどにも最適な商品です。
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http://narcologia.ru/goods/procurement201333.html
http://narcologia.ru/goods/seamless483329.html
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