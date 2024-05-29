スニッカーズ　ストアディスプレイ

90年代のストアディスプレイとして使用されていたスニッカーズのストアディスプレイです！サイズは81cm×15cm×12cm素人採寸の為多少の誤差はあるかと思います。上部にはスニッカーズの断面もしっかりと表現されておりアメリカらしいユニークなストアディスプレイです。ヴィンテージ品のため少々擦り傷やステッカーのダメージ等はございますのでヴィンテージ、アンティークへのご理解のある方の購入をお願いします。本体の破損など大きなものはございません。現地でも少なくなってきており価格も高騰しておりますが、アメリカ滞在中に3本入手することができたが最後の1本となりました。是非インテリアやコレクション、ガレージやお店の飾り付けなどにも最適な商品です。



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